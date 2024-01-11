Мурманский губернатор показал первый после полярной ночи рассвет

В Мурманске закончилась полярная ночь. Солнце зажглось над горизонтом впервые спустя 40 дней сумерек и темноты.

Первый восход солнца после полярной ночи в Мурманске. Видео © Telegram / Губернатор Чибис

Ускоренное видео с восходом небесного светила опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Пока солнце показывается лишь краешком, но с каждыми сутками световой день будет увеличиваться, а 20 мая в городе наступит полярный день, который продлится до 23 июля.