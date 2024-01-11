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11 января, 12:26

Мурманский губернатор показал первый после полярной ночи рассвет

Губернатор Чибис показал первый восход солнца в Мурманске после полярной ночи

В Мурманске закончилась полярная ночь. Солнце зажглось над горизонтом впервые спустя 40 дней сумерек и темноты.

Первый восход солнца после полярной ночи в Мурманске. Видео © Telegram / Губернатор Чибис

Ускоренное видео с восходом небесного светила опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Пока солнце показывается лишь краешком, но с каждыми сутками световой день будет увеличиваться, а 20 мая в городе наступит полярный день, который продлится до 23 июля.

А пока в Мурманске светит хоть и непродолжительное, но всё же солнце, Москву задувает метелями. Сегодня, 11 января, видимость в отдельных районах города была практически нулевая. Снегопад сопровождался сильными порывами ветра.

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Максим Плетнёв
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