Москву накрыла мощная метель

Москву накрыла мощнейшая метель. К полудню из-за снега и ветра видимость в отдельных районах была практически нулевая.

Мощная метель обрушилась на Москву. Видео © LIFE

Обильный снегопад с порывами ветра наблюдался в центральном округе столицы. При этом, как следует из данных на табло московских аэропортов, задержек или отмены рейсов не было ни в одной из четырёх авиагаваней.