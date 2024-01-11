Москву накрыла мощная метель
Москву накрыла мощнейшая метель. К полудню из-за снега и ветра видимость в отдельных районах была практически нулевая.
Мощная метель обрушилась на Москву. Видео © LIFE
Обильный снегопад с порывами ветра наблюдался в центральном округе столицы. При этом, как следует из данных на табло московских аэропортов, задержек или отмены рейсов не было ни в одной из четырёх авиагаваней.
О надвигающейся пурге москвичей ранее предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, снегопады должны были прийти вместе с потеплением. Так и оказалось: сегодня столбики термометров показывали около нуля градусов. Но радоваться тёплой погоде осталось недолго, ведь уже в пятницу Москву накроет очередное похолодание.
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