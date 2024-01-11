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11 января, 09:39

Москву накрыла мощная метель

Москву накрыла мощнейшая метель. К полудню из-за снега и ветра видимость в отдельных районах была практически нулевая.

Мощная метель обрушилась на Москву. Видео © LIFE

Обильный снегопад с порывами ветра наблюдался в центральном округе столицы. При этом, как следует из данных на табло московских аэропортов, задержек или отмены рейсов не было ни в одной из четырёх авиагаваней.

О надвигающейся пурге москвичей ранее предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, снегопады должны были прийти вместе с потеплением. Так и оказалось: сегодня столбики термометров показывали около нуля градусов. Но радоваться тёплой погоде осталось недолго, ведь уже в пятницу Москву накроет очередное похолодание.

В Гидрометцентре уличили в спешке учёных, заявивших, что 2024 год может стать самым жарким
В Гидрометцентре уличили в спешке учёных, заявивших, что 2024 год может стать самым жарким
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Максим Плетнёв
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