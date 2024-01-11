Лолиту могут оштрафовать на 200 тысяч из-за израильского гражданства Глава ФПБК Бородин призвал проверить Милявскую из-за израильского паспорта 11 января, 12:50 Певица Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российской певице Лолите Милявской грозит штраф в 200 тысяч рублей из-за полученного ею израильского паспорта. С требованием провести проверку обратился в Генпрокуратуру глава ФПБК Виталий Бородин. Об этом пишет SHOT.

Артистка никогда не скрывала, что имеет также гражданство Израиля, которое получила в 15 лет после смерти отца. Согласно закону, Милявская должна была поставить в известность органы МВД о наличии у неё второго паспорта. Но сейчас остаётся неизвестным, сделала ли она это.

Бородин призвал правоохранителей проверить данный факт. В случае если выяснится, что документы поданы не были, Милявской грозит ответственность по статье 330.2 УК РФ "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства".

Ранее Милявская оказалась замешана в скандале с "голой вечеринкой" блогерши Анастасии Ивлеевой в столичном клубе. Певица пришла на мероприятие согласно дресс-коду в неглиже. Но даже после общественного осуждения Милявская призналась, что не понимает причину возмущений, ведь ничего вульгарного в клубе якобы не было.

Авторы Татьяна Миссуми