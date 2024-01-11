В Верховной раде начали собирать подписи за отставку Стефанчука с поста спикера

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук может уйти в отставку. И произойдёт это не по его воле. Всё дело в том, что подписи за его увольнение начали собирать другие депутаты парламента.

Как рассказала в телеграм-канале парламентарий Ирина Гаращенко, Стефанчук собрал целую "коллекцию" оснований для того, чтобы требовать его отставки.

"За неспособность организовать нормальную работу парламента, систематическое нарушение регламента, травлю оппозиции, неуважение к Верховной раде и препятствование деятельности народных депутатов как в зале, так и в межпарламентской деятельности", — написала Геращенко.