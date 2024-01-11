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11 января, 13:05

В Верховной раде начали собирать подписи за отставку Стефанчука с поста спикера

Депутат Гаращенко: Начат сбор подписей за отставку спикера Рады Стефанчука

Обложка © ТАСС / EPA / MOHAMMED BADRA

Обложка © ТАСС / EPA / MOHAMMED BADRA

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук может уйти в отставку. И произойдёт это не по его воле. Всё дело в том, что подписи за его увольнение начали собирать другие депутаты парламента.

Как рассказала в телеграм-канале парламентарий Ирина Гаращенко, Стефанчук собрал целую "коллекцию" оснований для того, чтобы требовать его отставки.

"За неспособность организовать нормальную работу парламента, систематическое нарушение регламента, травлю оппозиции, неуважение к Верховной раде и препятствование деятельности народных депутатов как в зале, так и в межпарламентской деятельности", — написала Геращенко.

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Впрочем, в украинском истеблишменте проблемы не только у Стефанчука. Как рассказывал Лайф, за незаконное разглашение информации, связанной с коррупцией, в Незалежной будут судить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Главу кабмина Украины могут оштрафовать, а также лишить права занимать определённые должности на год. Кроме того, Шмыгаль может попасть в реестр лиц, которыми были совершены коррупционные правонарушения.

Максим Плетнёв
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