Названа причина смерти создателя вакцины "Спутник V"
Причиной смерти создателя вакцины "Спутник V" Народицкого стала пневмония
Один из главных создателей российской вакцины против коронавируса "Спутник V", доктор биологических наук Борис Народицкий умер из-за пневмонии на фоне тяжёлой травмы, полученной два года назад. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник в окружении учёного.
По данным телеграм-канала, в 2021 году вирусолог при падении сломал один из шейных позвонков, с тех пор он был сильно ограничен в движении, страдал от острых болей. Последние полтора месяца учёный провёл в Боткинской больнице в тяжёлом состоянии, у него развилась пневмония. Организм не справился.
Вчера, 10 января, Народицкий скончался. Ему было 82 года. Вирусолог был "отцом-основателем" векторной платформы аденовируса человека, на основе которой и была создана антиковидная вакцина "Спутник V".
"Спутник V" — векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. В её основе использован аденовирусный вектор со встроенным в него фрагментом генетического материала SARS-CoV-2. После клинических испытаний 11 августа 2020 года вакцина была зарегистрирована, а затем начала широко применяться не только в России, но и во многих странах мира. Авторитетный медицинский журнал The Lancet оценил эффективность "Спутника V" в 91,6%.
LIFE / Павел Баранов