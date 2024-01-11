Названа причина смерти создателя вакцины "Спутник V"

Один из главных создателей российской вакцины против коронавируса "Спутник V", доктор биологических наук Борис Народицкий умер из-за пневмонии на фоне тяжёлой травмы, полученной два года назад. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник в окружении учёного.

По данным телеграм-канала, в 2021 году вирусолог при падении сломал один из шейных позвонков, с тех пор он был сильно ограничен в движении, страдал от острых болей. Последние полтора месяца учёный провёл в Боткинской больнице в тяжёлом состоянии, у него развилась пневмония. Организм не справился.

Вчера, 10 января, Народицкий скончался. Ему было 82 года. Вирусолог был "отцом-основателем" векторной платформы аденовируса человека, на основе которой и была создана антиковидная вакцина "Спутник V".