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11 января, 14:19

Появилось видео жёсткого задержания развратного египтянина из ТЦ Иванова, который лез к девочкам

Гражданина Египта задержали по обвинению в совращении малолетних в ТРЦ Иванова

Гражданин Египта, задержанный по обвинению в совращении малолетних в ТРЦ Иванова. Обложка © УМВД России по Ивановской области

Гражданин Египта, задержанный по обвинению в совращении малолетних в ТРЦ Иванова. Обложка © УМВД России по Ивановской области

В торгово-развлекательном центре в городе Иваново задержали гражданина Египта, его обвиняют в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетним девочкам, следствие запросило заключить иностранца под стражу. Об этом сообщают областные управления СК и МВД.

Гражданина Египта задержали по обвинению в совращении малолетних в ТРЦ Иванова. Видео © УМВД России по Ивановской области

"Следователями задержан гражданин Египта… Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц), следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что информация о правонарушении трудового мигранта из Египта в отношении девочек в одном из ивановских ТРЦ ранее распространилась в социальных сетях. Следствие собирает доказательства по делу и устанавливает все обстоятельства случившегося. Как уточнили в УМВД, он был задержан на съёмной квартире в Иванове. Там с ним проживали шестеро граждан Сирии и Египта, которые находились в РФ в нарушение миграционного законодательства. Все привлекаются к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). Им грозит высылка на родину.

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Ранее Лайф сообщал о том, что тренер детской школы карате из подмосковного Сергиева Посада попался на публичном самоудовлетворении перед маленькими девочками. По имеющейся информации, на счету 32-летнего извращенца минимум четыре жертвы за три месяца. Он ублажал себя и заставлял их "помогать".

Юрий Лысенко
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