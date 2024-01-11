В списке проказников?!: Стало известно, сколько россиян остались без новогоднего подарка Почти четверть россиян потратили на новогодние подарки до 10 тысяч рублей 11 января, 14:43 Россияне потратили на новогодние подарки до 10 тысяч рублей. Обложка © Shutterstock

В России 24% опрошенных загадали встретить в Новом году свою любовь, 18% попросили новый смартфон, а по 14% респондентов назвали своей мечтой отменное здоровье и кучу денег. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на исследование "ЮMoney".

Также россияне просили Деда Мороза принести парфюм, ювелирные украшения, модные наушники, книги, фен, путёвку на море. Однако почти половина опрошенных (41%) рассказала, что осталась без новогоднего подарка, а 21% получили только деньги. Россияне положили под ёлку для близких телефоны, парфюм, украшения, книги, свечи, электронику, тапочки и конфеты.

При этом россияне редко тратили огромные суммы на подарки, многие (26%) выделили на эти цели до десяти тысяч рублей. 24% уложились в пять тысяч рублей, а 14% вообще ничего не купили близким. И лишь 2% участников опроса оказались щедрыми и заявили, что приобрели подарки почти на 100 тысяч рублей.

В целом россияне оказались довольны новогодними сюрпризами от Деда Мороза. Так ответили почти 40%. Но 30% расстроились из-за того, что нашли под ёлкой. Около 7% опрошенных признались, что их устроили лишь некоторые подарки, а остальные пришлись не по вкусу. 5% готовы отправить подаренное в мусорное ведро или передарить очень дальним и нелюбимым родственникам.

Ранее Лайф писал, что большинство россиян (62%) испытывают трудности с выходом на работу после новогодних гуляний. Чтобы настроиться на нужный лад, они применяют различные методики. Большинство спасается встречами с коллегами, а кто-то — правильным питанием и спортом.

Авторы Татьяна Миссуми