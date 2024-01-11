Создатели вездехода "Хищник" ответили на критику Пескова из-за импортного мотора

Российский снегоболотоход "Хищник" оснащён японским двигателем Kubota за неимением подходящих аналогов на российском рынке, при этом в остальном он почти полностью состоит из отечественных запчастей, качество которых не радует. Так замдиректора по обеспечению запчастей этого транспортного средства Дмитрий Васильев ответил на критику официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, посоветовавшего довести машину до ума.

"Мы используем японские двигатели Kubota, потому что у нашего двигателя нет в таком диапазоне веса и мощности. С поставками в Россию таких двигателей есть проблемы, они идут только через Китай. Изначально при подборе двигателя мы рассматривали наши, в том числе ДТ-шные, но они не подходят", — заявил Васильев в беседе с НСН.

Он добавил, что вездеходу необходим правильный вес, иначе не получится добиться хорошей проходимости, поэтому машина должна быть лёгкой, но при этом достаточно мощной. Российский двигатель нужной мощности весит слишком много, другого отечественного аналога нет, а решить проблему с помощью импортозамещения сейчас невозможно. Единственный мотор похожего типа, который производят в России, — дизельный от УАЗа — и он не подходит из-за тонкостей настройки топливной системы.

Собеседник НСН добавил, что, за исключением двигателя, "Хищник" почти полностью сделан из российских деталей. Вот только они не лучшего качества и потому требуют "доработки". Преимущественно в "Хищниках" используются детали ГАЗа, но завод предоставляет их далёко не самыми щедрыми партиями, из-за чего постоянно приходится искать недостающие комплектующие самостоятельно. Детали, кроме как у ГАЗа или ВАЗа, взять негде, поэтому о повышении качества пока что говорить не приходится.

Снегоболотоход "Хищник" производят в городе Тобольске Тюменской области. Он оборудован шинами сверхнизкого давления диаметром до 1780 сантиметров, которые позволяют с уверенностью ездить по топким болотам, снегу, водным преградам и крутым склонам.