В Кремле дали совет создателям вездехода "Хищник", на котором по Чукотке ездил Путин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что ощущения от езды на отечественном снегоболотоходе "Хищник" у него "не очень". Он считает, что создателям следует "довести машину до ума".

"Ну, вы знаете, если честно, то не очень. Я бы к производителям обратился: машину надо, конечно, доводить до ума", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами на Чукотке.