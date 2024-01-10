В Кремле дали совет создателям вездехода "Хищник", на котором по Чукотке ездил Путин
Песков посоветовал производителям довести снегоболотоход "Хищник" до ума
Cнегоболотоход "Хищник". Обложка © LIFE / Павел Баранов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что ощущения от езды на отечественном снегоболотоходе "Хищник" у него "не очень". Он считает, что создателям следует "довести машину до ума".
"Ну, вы знаете, если честно, то не очень. Я бы к производителям обратился: машину надо, конечно, доводить до ума", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами на Чукотке.
Напомним, 10 января Владимир Путин впервые посетил Чукотку. За день глава государства успел посетить круглогодичный тепличный комплекс, ознакомившись с местными овощами и ценами на них, а также пообщаться с представителями общественности Анадыря. В ходе встречи с последними он, в частности, анонсировал продление программы "Земский учитель" до 2030 года, объяснил задержки в выплатах ветеранам спецоперации бюрократическими сбоями и назвал главное достижение нашей страны в 2023 году. Далее российский лидер встретился с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.