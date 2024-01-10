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10 января, 15:12

В Кремле дали совет создателям вездехода "Хищник", на котором по Чукотке ездил Путин

Песков посоветовал производителям довести снегоболотоход "Хищник" до ума

Cнегоболотоход "Хищник". Обложка © LIFE / Павел Баранов

Cнегоболотоход "Хищник". Обложка © LIFE / Павел Баранов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что ощущения от езды на отечественном снегоболотоходе "Хищник" у него "не очень". Он считает, что создателям следует "довести машину до ума".

"Ну, вы знаете, если честно, то не очень. Я бы к производителям обратился: машину надо, конечно, доводить до ума", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами на Чукотке.

Путин передвигается по Чукотке на снегоболотоходе
Путин передвигается по Чукотке на снегоболотоходе

Напомним, 10 января Владимир Путин впервые посетил Чукотку. За день глава государства успел посетить круглогодичный тепличный комплекс, ознакомившись с местными овощами и ценами на них, а также пообщаться с представителями общественности Анадыря. В ходе встречи с последними он, в частности, анонсировал продление программы "Земский учитель" до 2030 года, объяснил задержки в выплатах ветеранам спецоперации бюрократическими сбоями и назвал главное достижение нашей страны в 2023 году. Далее российский лидер встретился с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.

Андрей Бражников
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