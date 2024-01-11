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11 января, 15:40
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Переломаны кости лица: Перед смертью фигурант дела о хищении на Восточном сошёл с ума от жесточайших избиений

Фигурант дела о хищении на Восточном перед смертью подвергался избиениям

Сергей Волкодав. Обложка © Vk / Сергей Волкодав

Сергей Волкодав. Обложка © Vk / Сергей Волкодав

Главный фигурант дела о махинациях на космодроме Восточный бизнесмен Сергей Волкодав перед смертью подвергался жесточайшим избиениям в СИЗО "Бутырка" — у него были сломаны почти все кости лица, от чего его рассудок помутился. Об этом узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, врачи скорой, которых 29 декабря вызвали в Бутырку, диагностировали у заключённого расстройство личности органической этиологии. Оно наступает в том числе из-за сильных повреждений головного мозга, которых у Сергея было предостаточно. Так, рентген показал многочисленные застарелые переломы лица: до того, как Волкодав попал в больницу, у него были сломаны челюсть, скулы и кости в районе правого глаза.

30 декабря Волкодава перевели из тюремной больницы в гражданскую. В течение следующих пяти дней предпринимателю дважды провели трепанацию черепа, удалили две гематомы и поставили специальную трубку в трахею. 4 января у Волкодава начался сильный отёк мозга.

Напомним, главный фигурант дела о махинациях на космодроме Восточный бизнесмен Сергей Волкодав погиб после жестокого избиения сокамерником в СИЗО "Бутырка". Волкодав попал в больницу в тяжёлом состоянии в конце декабря и утром 11 января скончался.

Суд вынес приговор бизнесменам за мошенничество при строительстве космодрома Восточный
Суд вынес приговор бизнесменам за мошенничество при строительстве космодрома Восточный

Волкодав обвинялся в причастности к хищению миллиарда рублей при исполнении госконтрактов при строительстве космодрома. Он был арестован вместе с братом — экс-директором Главного военно-строительного управления № 6 Юрием Волкодавом, достраивавшим объекты на Восточном.

Александра Вишнякова
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