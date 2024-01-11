Переломаны кости лица: Перед смертью фигурант дела о хищении на Восточном сошёл с ума от жесточайших избиений

Главный фигурант дела о махинациях на космодроме Восточный бизнесмен Сергей Волкодав перед смертью подвергался жесточайшим избиениям в СИЗО "Бутырка" — у него были сломаны почти все кости лица, от чего его рассудок помутился. Об этом узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, врачи скорой, которых 29 декабря вызвали в Бутырку, диагностировали у заключённого расстройство личности органической этиологии. Оно наступает в том числе из-за сильных повреждений головного мозга, которых у Сергея было предостаточно. Так, рентген показал многочисленные застарелые переломы лица: до того, как Волкодав попал в больницу, у него были сломаны челюсть, скулы и кости в районе правого глаза.

30 декабря Волкодава перевели из тюремной больницы в гражданскую. В течение следующих пяти дней предпринимателю дважды провели трепанацию черепа, удалили две гематомы и поставили специальную трубку в трахею. 4 января у Волкодава начался сильный отёк мозга.

Напомним, главный фигурант дела о махинациях на космодроме Восточный бизнесмен Сергей Волкодав погиб после жестокого избиения сокамерником в СИЗО "Бутырка". Волкодав попал в больницу в тяжёлом состоянии в конце декабря и утром 11 января скончался.