Россия к новому году запустила прямые рейсы ещё в восемь стран АТОР: Количество прямых рейсов из РФ в другие страны выросло на 25% 11 января, 16:26 Россиянам стало доступно больше прямых рейсов в другие страны. Обложка © Freepik

К окончанию 2023 года число стран, куда можно улететь из России прямым рейсом, выросло почти на 25% в сравнении с данными за декабрь 2022 года. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

Сейчас россияне могут напрямую отправиться самолётом в 40 стран. Среди них Азербайджан, Алжир, Армения, Беларуссия, Вьетнам, Венесуэлла, Египет, Индия, Ирак, КНДР, Сирия, Катар, Казахстан, Израиль, Мальдивы, ОАЭ, Сербия, Сирия, Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия и ряд других. Ещё год назад в списке было только 32 государства.

В АТОР отметили, что далеко не все страны можно назвать туристическими, в некоторых сейчас небезопасно (например, Израиль), а какие-то остаются лишь хабами для пересадок и полётов в другие пункты назначения (Алжир, Эфиопия). Из значимых новых рейсов — перелёты в Гонконг, Хайнань, Вьетнам, Марокко. Также в АТОР позитивно отмечают возобновление рейсов в Грузию.

В Ассоциации добавили, что наиболее востребованным остаются маршруты в Турцию. Так, в Стамбул из Москвы выполняется примерно 120 рейсов в неделю. На втором месте — Дубай, на третьем — Минск. Больше всего перелётов в другие страны выполняется из Москвы, при этом 30 направлений можно назвать уникальными, так как из других российских городов улететь этими маршрутами не удастся.

Ранее представители авиакомпании "Аэрофлот" объявили о возобновлении регулярных полётов в Хошимин с 31 января 2024 года. Рейсы будут осуществляться из аэропорта Шереметьево два раза в неделю.

Авторы Татьяна Миссуми