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15 декабря, 08:18

"Аэрофлот" объявил о возобновлении полётов в Хошимин с 31 января

Представители авиакомпании "Аэрофлот" объявили о возобновлении регулярных полётов в Хошимин с 31 января следующего года. Рейсы будут осуществляться из аэропорта Шереметьево два раза в неделю.

"Хошимин — важный экономический, транспортный и туристический центр Вьетнама. Благодаря развитой инфраструктуре и колоритным достопримечательностям город ежегодно привлекает миллионы иностранных туристов. Из Хошимина можно легко добраться до знаменитых пляжных курортов: Лонг Хай, Фантьет, Муйне или остров Фукуок. С декабря по апрель в регионе высокий сезон с минимумом осадков и умеренной, не изнурительной жарой", — говорится в сообщении авиаперевозчика.

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Ранее Лайф писал, что Россия планирует произвести более тысячи самолётов к 2030 году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии.

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freepik / onlyyouqj

Ян Поланин
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