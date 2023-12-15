"Аэрофлот" объявил о возобновлении полётов в Хошимин с 31 января

Представители авиакомпании "Аэрофлот" объявили о возобновлении регулярных полётов в Хошимин с 31 января следующего года. Рейсы будут осуществляться из аэропорта Шереметьево два раза в неделю.

"Хошимин — важный экономический, транспортный и туристический центр Вьетнама. Благодаря развитой инфраструктуре и колоритным достопримечательностям город ежегодно привлекает миллионы иностранных туристов. Из Хошимина можно легко добраться до знаменитых пляжных курортов: Лонг Хай, Фантьет, Муйне или остров Фукуок. С декабря по апрель в регионе высокий сезон с минимумом осадков и умеренной, не изнурительной жарой", — говорится в сообщении авиаперевозчика.