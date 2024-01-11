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Глава 224-го лётного отряда и три самолёта Минобороны РФ подпали под санкции США

США ввели санкции в отношении главы авиакомпании "224-й лётный отряд" Михейчика

11 января, 16:38
Здание казначейства США. Обложка © Shutterstock

Здание казначейства США. Обложка © Shutterstock

Американские власти вновь расширили санкционный список в отношении России. В перечне оказался директор российской государственной авиакомпании "224-й лётный отряд" Владимир Михейчик. Об этом говорится в документах Министерства финансов США.

Кроме того, под американские рестрикции попали две организации из России, которые имеют отношение к военно-промышленному комплексу РФ, и три самолёта, связанные с российской военной авиацией.

Зампред Правительства Подмосковья высмеял наложенные на него западные санкции
Зампред Правительства Подмосковья высмеял наложенные на него западные санкции

А в конце прошлого года Вашингтон ужесточил санкции против российских морепродуктов: Минфин США ввёл запрет на ввоз в страну российских лосося, трески, минтая и краба, переработанных в третьих странах.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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