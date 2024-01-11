Глава 224-го лётного отряда и три самолёта Минобороны РФ подпали под санкции США
США ввели санкции в отношении главы авиакомпании "224-й лётный отряд" Михейчика
Здание казначейства США. Обложка © Shutterstock
Американские власти вновь расширили санкционный список в отношении России. В перечне оказался директор российской государственной авиакомпании "224-й лётный отряд" Владимир Михейчик. Об этом говорится в документах Министерства финансов США.
Кроме того, под американские рестрикции попали две организации из России, которые имеют отношение к военно-промышленному комплексу РФ, и три самолёта, связанные с российской военной авиацией.
А в конце прошлого года Вашингтон ужесточил санкции против российских морепродуктов: Минфин США ввёл запрет на ввоз в страну российских лосося, трески, минтая и краба, переработанных в третьих странах.