Глава 224-го лётного отряда и три самолёта Минобороны РФ подпали под санкции США США ввели санкции в отношении главы авиакомпании "224-й лётный отряд" Михейчика 11 января, 16:38 Здание казначейства США. Обложка © Shutterstock

Американские власти вновь расширили санкционный список в отношении России. В перечне оказался директор российской государственной авиакомпании "224-й лётный отряд" Владимир Михейчик. Об этом говорится в документах Министерства финансов США.

Кроме того, под американские рестрикции попали две организации из России, которые имеют отношение к военно-промышленному комплексу РФ, и три самолёта, связанные с российской военной авиацией.

А в конце прошлого года Вашингтон ужесточил санкции против российских морепродуктов: Минфин США ввёл запрет на ввоз в страну российских лосося, трески, минтая и краба, переработанных в третьих странах.

Авторы Татьяна Миссуми