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Бронзовый призёр ОИ-2016 и трёхкратный чемпион России арестован за вымогательство

Бронзовый призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Никитин арестован за вымогательство

11 января, 16:43
Боксёр Владимир Никитин. Обложка © Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Боксёр Владимир Никитин. Обложка © Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро и чемпионата Европы по боксу Владимира Никитина отправили под арест по уголовному делу о вымогательстве 300 тысяч рублей. Об этом сообщил Сыктывкарский городской суд Республики Коми.

Суд отправил боксёра Владимира Никитина под арест. Видео © Сыктывкарский городской суд Республики Коми

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц пятнадцать суток, то есть по 23 февраля 2024 года", — зачитал решение судья.

Ранее региональное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении 33-летнего спортсмена по прозвищу Барон по статье "Вымогательство денежных средств, принадлежащих потерпевшему, под угрозой применения насилия".

Чемпион Европы по боксу попал на камеры наблюдения во время расстрела гостей ресторана в Москве
Чемпион Европы по боксу попал на камеры наблюдения во время расстрела гостей ресторана в Москве

Ранее сообщалось, что бывшего бойца Top Dog Ивана Галича Галичева арестовали из-за хранения наркотиков. Спортсмен попался сотрудникам правоохранительных органов с 13 граммами запрещёнки в Москве 26 июля.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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