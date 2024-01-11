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11 января, 17:15

Никаких "Здрасьте!": С хамством врачей в Москве будут бороться с помощью прослушки и запретных слов

В поликлиниках Москвы начнут записывать все разговоры врачей с пациентами

В поликлиниках Москвы будут установлены аудиозаписывающие устройства для контроля за работой врачей. Об этом сообщает "SHOT Проверка" со ссылкой на приказ правительства столицы.

  • Приказ © "SHOT Проверка"
    Приказ © "SHOT Проверка"
  • Приказ © "SHOT Проверка"
    Приказ © "SHOT Проверка"
  • Приказ © "SHOT Проверка"
    Приказ © "SHOT Проверка"

Приказ © "SHOT Проверка"

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В документе говорится, что врачам не следует использовать в общении с пациентами односложные или негативно окрашенные фразы, такие как "Хватит!", "Ясно!", "Здрасьте!", "Что у вас?", "Сядьте!", "Встаньте!". А при прощании с посетителем не рекомендуют использовать в речи "Ждём вас снова", "Идите уже" и "Выздоравливайте!", вместо них предлагают использовать "Всего доброго!" или "До свидания!".

Аудиозаписи будут обезличенными, по ним нельзя будет опознать конкретного пациента или врача. Запись разговоров не будет вестись только в кабинетах стоматологии.

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Ранее Лайф рассказывал, что в российские поликлиники предложили внедрять "тайных пациентов".

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
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