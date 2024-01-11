Никаких "Здрасьте!": С хамством врачей в Москве будут бороться с помощью прослушки и запретных слов

В поликлиниках Москвы будут установлены аудиозаписывающие устройства для контроля за работой врачей. Об этом сообщает "SHOT Проверка" со ссылкой на приказ правительства столицы.

В документе говорится, что врачам не следует использовать в общении с пациентами односложные или негативно окрашенные фразы, такие как "Хватит!", "Ясно!", "Здрасьте!", "Что у вас?", "Сядьте!", "Встаньте!". А при прощании с посетителем не рекомендуют использовать в речи "Ждём вас снова", "Идите уже" и "Выздоравливайте!", вместо них предлагают использовать "Всего доброго!" или "До свидания!".