Россиянам объяснили, кто рискует пострадать от синдрома белого халата Врач Банный: Синдром белого халата часто развивается у тех, кто мало спит 10 января, 11:20 Синдром белого халата часто развивается у тех, кто мало спит. Обложка © Shutterstock

Синдром белого халата, или ятрофобия, — это состояние, при котором на приёме у врача у пациента увеличивается артериальное давление, болит голова, а иногда даже становится трудно дышать. При этом дома подобных симптомов нет. Для таких людей серьёзным испытанием становится даже профилактический визит в больницу. Кто более подвержен этому синдрому и как от него избавиться, Лайфу рассказал врач Денис Банный.

Кто подвержен синдрому белого халата?

Чаще всего синдром белого халата развивается у людей с неврастеническим типом характера — очень эмоциональных, тревожных, склонных к панике и страхам. Также ятрофобия бывает у людей, которые долгое время находятся в стрессе, а также у гипертоников. В некоторых случаях ятрофобия появляется у тех, кто злоупотребляет спиртными напитками, слишком мало спит и испытывает на работе серьёзные перегрузки Денис Банный Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Также синдром нередко встречается у людей, которые в детстве пережили неприятные процедуры в больнице. Взрослые могут даже не помнить, что именно произошло с ними — неудачно сделали укол или удаляли гланды, но при виде врача или медсестры они начнут сильно нервничать, рассказал собеседник Лайфа.

Как отличить синдром белого халата от артериальной гипертензии?

При этом Банный призвал отличать ятрофобию от артериальной гипертензии. В первом случае кратковременные повышения давления, безусловно, хоть и неприятны, но обычно не опасны для жизни. Во втором речь идёт о серьёзном заболевании, которое нельзя оставлять без лечения. Отличить эти состояния помогут наблюдения: если тонометр дома регулярно показывает нормальные значения, то, вероятнее всего, гипертонии нет.

Как справиться с синдромом белого халата?

Чтобы справиться с синдромом белого халата, врач советует приходить на приём заранее — хотя бы за 15 минут до визита. За это время вы сможете спокойно осмотреться и привыкнуть к новой обстановке. Также можно взять с собой близкого человека — простой разговор поможет успокоиться и настроиться на позитивный лад.

"А если самостоятельно справиться с синдромом белого халата не удаётся, нужно обратиться к психологу. Врач порекомендует техники психотерапии, а при необходимости назначит успокоительные и антигипертензивные лекарственные препараты", — добавил эксперт Лаборатории "Гемотест".

Россиян призывают следить за своим артериальным давлением, так как его снижение или повышение может указывать на наличие серьёзных заболеваний и даже вызвать инфаркт или инсульт. Можно ли нормализовать давление без лекарств, читайте в материале Лайфа.

Авторы Андрей Горяничев