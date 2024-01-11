Умершего создателя вакцины "Спутник V" назвали первым человеком в изучении вирусов

Ушедший из жизни один из разработчиков антиковидной вакцины "Спутник V" Борис Народицкий был первым человеком в изучении аденовирусов. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Вы знаете, думаю, он был первым человеком в изучении аденовирусов как вектора генетической информации, он занимался этим со второй половины 1970-х. Его опыт к моменту создания вакцины от CoViD-19 превышал 40 лет", — сказал Альтштейн в беседе с NEWS.ru.

По словам вирусолога, именно благодаря его коллеге удалось так быстро создать "Спутник V". Альтштейн назвал Народицкого добрым и отзывчивым человеком и отметил, что дружил с ним долгие годы.