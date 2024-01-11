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11 января, 17:03

Умершего создателя вакцины "Спутник V" назвали первым человеком в изучении вирусов

Учёный Альтштейн: Благодаря Народицкому удалось так быстро создать "Спутник V"

Один из главных создателей вакцины "Спутник V" Борис Народицкий. Обложка © virology.gamaleya.org

Один из главных создателей вакцины "Спутник V" Борис Народицкий. Обложка © virology.gamaleya.org

Ушедший из жизни один из разработчиков антиковидной вакцины "Спутник V" Борис Народицкий был первым человеком в изучении аденовирусов. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Вы знаете, думаю, он был первым человеком в изучении аденовирусов как вектора генетической информации, он занимался этим со второй половины 1970-х. Его опыт к моменту создания вакцины от CoViD-19 превышал 40 лет", сказал Альтштейн в беседе с NEWS.ru.

По словам вирусолога, именно благодаря его коллеге удалось так быстро создать "Спутник V". Альтштейн назвал Народицкого добрым и отзывчивым человеком и отметил, что дружил с ним долгие годы.

Названа причина смерти создателя вакцины "Спутник V"
Названа причина смерти создателя вакцины "Спутник V"

Напомним, ранее стало известно о смерти одного из главных создателей российской вакцины против коронавируса "Спутник-V" Бориса Народицкого. Учёному было 82 года. Народицкий — доктор биологических наук, профессор. С 2002 года работал в Центре имени Гамалеи. Учёный является "отцом-основателем" векторной платформы аденовируса человека, на основе которой и была разработана антиковидная вакцина.

Никита Никонов
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