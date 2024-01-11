В Грузии назвали политическим призыв переписать икону со Сталиным

Требование Грузинской православной церкви (ГПЦ) переписать икону Матроны Московской, где изображён советский лидер Иосиф Сталин, имеет политический подтекст. Об этом заявил аналитик Иосиф Манджавидзе. Грузинская патриархия, по его словам, таким образом поддалась давлению либеральных сил.

Икона Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина в главном храме Тбилиси Цминда Самеба. Видео © Facebook (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / Giorgi Kandelaki

"Не просматривать тут политический контекст — это значит добровольно ослеплять себя. Сейчас задним числом говорить, что икона неканоническая, представляется не очень благовидным. Это вызывает определённые вопросы и может послужить причиной для критики со стороны народа в адрес патриархии", — приводит слова эксперта NEWS.ru.

Ранее в церкви заявили, что переписать икону должны лидеры партии "Альянс патриотов Грузии", её генеральный секретарь Ирма Инашвили и председатель Давид Тархан-Моурави, которые передали образ в главный храм Тбилиси, кафедральный собор Цминда Самеба. Манджавидзе, который состоял в этом движении, напомнил, что писали иконы не политики. По его словам, Имашвили ранее заявила, что у образа есть автор, работающий строго по канонике.