В Грузии назвали политическим призыв переписать икону со Сталиным
Эксперт Манджавидзе объяснил политикой призыв ГПЦ переписать икону со Сталиным
Изображение Иосифа Сталина на иконе Матроны Московской в главном храме Тбилиси Цминда Самеба. Кадр видео © Facebook (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / Giorgi Kandelaki
Требование Грузинской православной церкви (ГПЦ) переписать икону Матроны Московской, где изображён советский лидер Иосиф Сталин, имеет политический подтекст. Об этом заявил аналитик Иосиф Манджавидзе. Грузинская патриархия, по его словам, таким образом поддалась давлению либеральных сил.
Икона Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина в главном храме Тбилиси Цминда Самеба. Видео © Facebook (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / Giorgi Kandelaki
"Не просматривать тут политический контекст — это значит добровольно ослеплять себя. Сейчас задним числом говорить, что икона неканоническая, представляется не очень благовидным. Это вызывает определённые вопросы и может послужить причиной для критики со стороны народа в адрес патриархии", — приводит слова эксперта NEWS.ru.
Ранее в церкви заявили, что переписать икону должны лидеры партии "Альянс патриотов Грузии", её генеральный секретарь Ирма Инашвили и председатель Давид Тархан-Моурави, которые передали образ в главный храм Тбилиси, кафедральный собор Цминда Самеба. Манджавидзе, который состоял в этом движении, напомнил, что писали иконы не политики. По его словам, Имашвили ранее заявила, что у образа есть автор, работающий строго по канонике.
Напомним, сегодня грузинская патриархия потребовала стереть Сталина с иконы Матроны Московской. Если политики, которые передали образ храму, откажутся сделать это, церковь намерена выполнить эти работы самостоятельно. Икону установили в кафедральном соборе Цминда Самеба 7 января, после чего разгорелся скандал. Экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки заявил, что появление иконы с изображением советского лидера связано с "успехом российской информационной военной машины".