Патриархия Грузии потребовала стереть Сталина с иконы Матроны Московской
Изображение Иосифа Сталина на иконе Матроны Московской в главном храме Тбилиси Цминда Самеба. Обложка © Facebook (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / Giorgi Kandelaki
Икону Матроны Московской с изображением лидера СССР Иосифа Сталина, находящуюся на хранении в кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба в Тбилиси, необходимо переписать. Такое заявление на официальном сайте опубликовала Патриархия Грузии.
Икона Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина в главном храме Тбилиси Цминда Самеба. Видео © Facebook (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / Giorgi Kandelaki
"Так как встреча Иосифа Сталина со Святой Матроной из-за недостаточных доказательств не включена в канонические тексты её жизни, не признана Русской православной церковью, которая признала её святой и провела специальное исследование в связи с этим вопросом, обязательным является поменять этот эпизод и учесть другие детали иконописания", — сказано в сообщении.
Патриархия требует переписать икону тех, кто пожертвовал её храму. В случае отказа Церковь выполнит эти работы самостоятельно.
Напомним, 7 января в грузинском храме Цминда Самеба поставили икону Матроны Московской с изображением Сталина, вокруг чего после разгорелся скандал. Экс-депутат Парламента Грузии Георгий Канделаки заявил, что появление реликвии с образом советского лидера связано с "успехом российской информационной военной машины". А 9 января стало известно о том, что вандалы облили икону синей краской. При этом она попала вовсе не на ту часть, где был изображён советский лидер, а на голову святой.