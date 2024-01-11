Патриархия Грузии потребовала стереть Сталина с иконы Матроны Московской

Икону Матроны Московской с изображением лидера СССР Иосифа Сталина, находящуюся на хранении в кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба в Тбилиси, необходимо переписать. Такое заявление на официальном сайте опубликовала Патриархия Грузии.

Икона Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина в главном храме Тбилиси Цминда Самеба. Видео © Facebook (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / Giorgi Kandelaki

"Так как встреча Иосифа Сталина со Святой Матроной из-за недостаточных доказательств не включена в канонические тексты её жизни, не признана Русской православной церковью, которая признала её святой и провела специальное исследование в связи с этим вопросом, обязательным является поменять этот эпизод и учесть другие детали иконописания", — сказано в сообщении.

Патриархия требует переписать икону тех, кто пожертвовал её храму. В случае отказа Церковь выполнит эти работы самостоятельно.