Егерь подстрелил школьницу вместо косули во время охоты под Челябинском

Охотинспектор из Союза обществ охотников и рыболовов Челябинской области случайно подстрелил школьницу, перепутав с косулей. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону, девочка выжила, а в отношении егеря возбуждено уголовное дело.

"Мужчина случайно подстрелил девушку в лесном массиве. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", — уточнили в пресс-службе областного главка.

По сведениям Ura.ru, инцидент произошёл вечером 9 января. Девочка ехала с другом на автомобиле по лесу в Сосновском районе, но машина застряла в снегу. Тогда одиннадцатиклассница стала помогать толкать её. В этот момент охотинспектор сделал несколько выстрелов из оружия в косуль, но промахнулся.

"Девочку доставили в больницу с огнестрельными ранениями поясничного отдела, нижней части спины и таза. Ей была оказана вся необходимая помощь. Врачи прооперировали её, пулю достали. Сейчас она находится в отделении нейрохирургии в состоянии средней тяжести", — рассказал источник портала в медицинской сфере.

Охотник под подпиской о невыезде. Разрешение на добычу косуль у него действовало до 10 января.