Атаки западным оружием по российской территории поставят Запад в положение прямого вооружённого конфликта с Российской Федерацией. Так в личном телеграм-канале высказался председатель Комитета Государственной думы по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя сделанное президентом Эстонии Аларом Карисом заявление о том, что Украину нельзя ограничивать в атаках по территории РФ.

"Вопрос: хорошо ли подумал Карис и просчитал ли последствия? Удары западным оружием по территории России поставят западные же страны в позицию прямого противостояния и однозначной вовлечённости в конфликт", — говорится в посте Слуцкого.

Глава ЛДПР отметил, что значительно более умные и хитрые, нежели их эстонский коллега, политики из Вашингтона стараются держать дистанцию от лидера киевского режима Владимира Зеленского каждый раз, когда он позволяет себе очередную выходку, непозволительную для игрока на международной арене. Так, к примеру, они регулярно заявляют о том, что не имеют отношения к украинским атакам по гражданской инфраструктуре российских городов. При этом Эстония, которая в последнее время может предложить разве что русофобию на экспорт, почему-то очень грезит о "лаврах разжигателя большой войны".

"Для таких карисов, боррелей, зеленских и прочих марионеток США агрессивная словесная подпитка украинского конфликта стала способом политического выживания. Им не нужен мир на Украине, им плевать на украинцев, на трагедии миллионов разделённых военными действиями семей. Им важно оставаться в "хозяйской струе" русофобии. Рискуют сами в ней захлебнуться", — подвёл итог Слуцкий.