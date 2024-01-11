"Какой-то абсурд!" : Тренер нашёл несостыковки в деле "боксёра-вымогателя"

История с задержанием бронзового призёра Олимпийских игр 2016 года Владимира Никитина за вымогательство не выглядит правдоподобной и больше похожа на абсурд. Такого мнения придерживается бывший тренер сборной РФ по боксу Эдуард Кравцов.

По словам наставника спортсменов, больше всего смущает озвученная правоохранителями сумма в 300 тысяч рублей, которую Никитин якобы вымогал с подельниками. Заслуженный тренер намекнул, что 33-летний участник ОИ-2016 не бедствовал и его дела шли в гору.

"Сумма ничтожная, тем более если её вымогала группа лиц вместе с Владимиром. Похоже больше на какую-то бытовуху. Последний раз общались с Никитиным на праздниках, поздравляли друг друга. У него бизнес, он также является руководителем Федерации бокса Республики Коми. Так что цифра какая-то совсем смешная, поэтому и не верится, что он мог её вымогать. Какой-то абсурд", — заявил Кравцов РИА "Новости".