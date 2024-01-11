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11 января, 18:53

Редкие украшения гагаузов выставили в этнографическом музее Петербурга

Экспозиция с украшениями гагаузов. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

Экспозиция с украшениями гагаузов. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

Российский этнографический музей представил экспозицию с редчайшими украшениями гагаузов — малочисленного народа с юга Молдавии. Выставка содержит 25 предметов, среди которых металлический пояс, створчатые браслеты и перламутровые бусы.

По словам заведующей отделом европейской этнографии Натальи Калашниковой, гагаузы надевали аксессуары лишь в большие праздники вроде рождения ребёнка или свадьбы. Особой популярностью пользовалось монисто. Ожерелье представляло собой монеты, нанизанные на нить.

Экспозиция с украшениями гагаузов. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

Экспозиция с украшениями гагаузов. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Чем больше шейно-нагрудных украшений было у невесты, тем праздничнее и значимее был её костюм", — поделилась Калашникова с телеканалом "Санкт-Петербург".

Гагаузы — очень гостеприимный народ, который бережно относится к своей культуре, добавила научный сотрудник музея Елена Дьякова. Даже в самом маленьком селе можно встретить музейную комнату с реликвиями прошлого, подчеркнула она.

Почти миллион человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ с 3 по 8 января
Почти миллион человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ с 3 по 8 января

А ранее россияне назвали топ-3 главных культурных события года в стране. Первое место досталось Международной выставке-форуму "Россия".

Илья Пушкарев
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