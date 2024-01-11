"Настоящая провокация": В Госдуме объяснили, зачем власти Эстонии призывают ударить по России

Призыв властей Эстонии атаковать Россию является настоящей провокацией. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова. При этом парламентарий отметила, что её не удивляет заявление Таллина.

"Призыв атаковать Россию расстраивает, но не удивляет. В угоду своим западным хозяевам они работают по уже известному нам сценарию, по методичке, как я люблю говорить. И они ожидают, что мы в ответ также призовём наносить по ним удары или выставим танки на границах", — приводит слова Журовой NEWS.ru.

Депутат назвала заявление руководства Эстонии самой настоящей провокацией, на которую, впрочем, Россия не поведётся. РФ продолжит выполнять задачи в зоне специальной военной операции, подчеркнула Журова.

Также парламентарий пояснила, что Москва может высказать недовольство, но подобные заявления не прекратятся, пока ситуация в мире не улучшится. В настоящее время дипломатические отношения с Эстонией у России практически разрушены, заключила Журова.