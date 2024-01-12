Взял на поводок: Еврокомиссия пойдёт на уступки Орбану ради Украины

Еврокомиссия намерена согласиться с некоторыми требованиями Венгрии, чтобы премьер страны Виктор Орбан снял вето на выделение Киеву 50-миллиардного пакета помощи. Такая информация оказалась в распоряжении газеты Financial Times.

Осведомлённые источники издания отметили, что Брюссель включит в проект бюджета пункт, согласно которому рассчитанная на четырёхлетний период поддержка Украины может быть пересмотрена уже в 2025 году. Кроме того, любая из стран получит возможность произвести "экстренное торможение" помощи в случае, если растрата денежных средств Киевом будет вызывать опасения.

В FT подчеркнули, что перечисленные меры с большой долей вероятности подтолкнут Орбана к снятию ограничений. Этот подход гораздо проще для ЕС, чем поиск путей спонсирования Незалежной в обход Венгрии.