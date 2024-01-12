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11 января, 23:20

Взял на поводок: Еврокомиссия пойдёт на уступки Орбану ради Украины

FT: Еврокомиссия пойдёт на уступки Венгрии ради помощи Украине

Еврокомиссия намерена согласиться с некоторыми требованиями Венгрии, чтобы премьер страны Виктор Орбан снял вето на выделение Киеву 50-миллиардного пакета помощи. Такая информация оказалась в распоряжении газеты Financial Times.

Осведомлённые источники издания отметили, что Брюссель включит в проект бюджета пункт, согласно которому рассчитанная на четырёхлетний период поддержка Украины может быть пересмотрена уже в 2025 году. Кроме того, любая из стран получит возможность произвести "экстренное торможение" помощи в случае, если растрата денежных средств Киевом будет вызывать опасения.

В FT подчеркнули, что перечисленные меры с большой долей вероятности подтолкнут Орбана к снятию ограничений. Этот подход гораздо проще для ЕС, чем поиск путей спонсирования Незалежной в обход Венгрии.

Укрощение строптивого: Орбану закроют путь в Евросовет из-за позиции по Украине, уверен политолог
Укрощение строптивого: Орбану закроют путь в Евросовет из-за позиции по Украине, уверен политолог

А тем временем Белый дом огорошил Киев неприятными новостями. В администрации Джо Байдена сообщили, что США прекращают военные поставки на Украину из-за полного израсходования средств.

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Flickr / Európa Pont

Илья Пушкарев
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