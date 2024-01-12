Овечкин отдал пас в игре с "Сиэтлом", продлив серию с очками до шести игр
Александр Овечкин и Макс Пачиоретти радуются заброшенной шайбе. Обложка © X / Washington Capitals
"Вашингтон Кэпиталз" проиграл клубу "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 1:4.
Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин отметился результативной передачей, что позволило ему продлить результативную серию до шести игр. Россиянин ассистировал в моменте с голом Макса Пачиоретти. Забивал капитан "столичных" последний раз 3 января в игре с "Питтсбургом".
Всего в сезоне Овечкин забросил восемь шайб и отдал 18 голевых передач в 39 играх.
Ранее Лайф рассказывал, что нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин во время матча жёстко ударил по лицу нападающего "Филадельфии" Скотта Лоутона. "Пингвинз" выиграли встречу со счётом 4:1.