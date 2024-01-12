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12 января, 02:45

Овечкин отдал пас в игре с "Сиэтлом", продлив серию с очками до шести игр

Александр Овечкин и Макс Пачиоретти радуются заброшенной шайбе. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин и Макс Пачиоретти радуются заброшенной шайбе. Обложка © X / Washington Capitals

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл клубу "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 1:4.

Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин отметился результативной передачей, что позволило ему продлить результативную серию до шести игр. Россиянин ассистировал в моменте с голом Макса Пачиоретти. Забивал капитан "столичных" последний раз 3 января в игре с "Питтсбургом".

Голевой пас Овечкина принёс "Вашингтону" победу над "Лос-Анджелесом" в матче НХЛ
Голевой пас Овечкина принёс "Вашингтону" победу над "Лос-Анджелесом" в матче НХЛ

Всего в сезоне Овечкин забросил восемь шайб и отдал 18 голевых передач в 39 играх.

Ранее Лайф рассказывал, что нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин во время матча жёстко ударил по лицу нападающего "Филадельфии" Скотта Лоутона. "Пингвинз" выиграли встречу со счётом 4:1.

Артур Лапсаков
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