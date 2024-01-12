Овечкин отдал пас в игре с "Сиэтлом", продлив серию с очками до шести игр

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл клубу "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 1:4.

Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин отметился результативной передачей, что позволило ему продлить результативную серию до шести игр. Россиянин ассистировал в моменте с голом Макса Пачиоретти. Забивал капитан "столичных" последний раз 3 января в игре с "Питтсбургом".