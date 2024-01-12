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12 января, 03:41

Россия и Китай в 2023 году поставили новый рекорд по товарообороту

Товарооборот России и Китая в 2023 году составил рекордные $240 млрд

Товарооборот России и Китая в 2023 году вырос на 26,3%, достигнув рекордного показателя в 240,11 миллиарда долларов. Основная доля импорта в КНР пришлась на энергоносители и сырьё, тогда как в РФ ввозился широчайший список продукции — от автомобилей до игрушек. Об этом рассказали в Главном таможенном управлении Поднебесной.

За минувший год Пекин купил у Москвы на 12,7% больше товаров. Чаще всего приобретались нефть, газ, уголь, а также медь, древесина и морепродукты. А вот экспорт китайской продукции в РФ вырос на 46,9%. К ней относятся транспортные средства, компьютеры, смартфоны, промышленное оборудование, обувь и многое другое.

Напомним, что положительную динамику товарооборот между державами демонстрирует на протяжении нескольких лет. В 2021 году он достиг отметки 146 миллиардов долларов, а в 2022-м — 190 миллиардов.

Южная Корея ограничит поставки в РФ ещё 682 видов товаров
Южная Корея ограничит поставки в РФ ещё 682 видов товаров

Ранее Правительство РФ продлило запрет на вывоз некоторых товаров ещё на два года. В список входят ядерные реакторы, медоборудование, радиолокационные приборы, станки и другая продукция, которую разрешено продавать только внутри Евразийского экономического союза.

Обложка ©

Unsplash / Barrett Ward

Илья Пушкарев
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