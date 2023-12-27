Регион

Уведомления отключены

27 декабря, 09:33

Правительство России на два года продлило запрет на вывоз некоторых товаров

Правительство России на два года продлило запрет на вывоз из страны ряда товаров и оборудования, сообщили в пресс-службе кабмина. Ограничения будут действовать до конца 2025 года.

"Постановление об этом подписано [премьер-министром Михаилом Мишустиным]", — говорится в опубликованном сообщении.

В список, в частности, входят технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехника, электрическая аппаратура, турбины, ядерные реакторы, волоконно-оптические кабели, некоторые виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы и станки для обработки металла.

Их вывоз разрешён только в страны – члены Евразийского экономического союза, а кабмин будет выдавать разрешения на вывоз системообразующим компаниям и их "дочкам".

Кабмин продлил запрет на вывоз из страны патронов и гильз до конца 2025 года
Кабмин продлил запрет на вывоз из страны патронов и гильз до конца 2025 года

Также Правительство РФ до конца 2025 года продлило возможность применения ограничений на ввоз в Россию семян некоторых культур из недружественных стран. В список входят картофель, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, соевые бобы, рапс, подсолнечник и сахарная свёкла.

Ранее Правительство России отменило таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объёме до 140 тысяч тонн. Постановление направлено на поддержание стабильных цен на данную продукцию, оно рассчитано на весь 2024 год.

Правительство проиндексирует отдельные выплаты военным на 4,5%
Правительство проиндексирует отдельные выплаты военным на 4,5%
Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Матвей Константинов
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров