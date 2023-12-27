Правительство России на два года продлило запрет на вывоз некоторых товаров

Правительство России на два года продлило запрет на вывоз из страны ряда товаров и оборудования, сообщили в пресс-службе кабмина. Ограничения будут действовать до конца 2025 года.

"Постановление об этом подписано [премьер-министром Михаилом Мишустиным]", — говорится в опубликованном сообщении.

В список, в частности, входят технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехника, электрическая аппаратура, турбины, ядерные реакторы, волоконно-оптические кабели, некоторые виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы и станки для обработки металла.

Их вывоз разрешён только в страны – члены Евразийского экономического союза, а кабмин будет выдавать разрешения на вывоз системообразующим компаниям и их "дочкам".

Также Правительство РФ до конца 2025 года продлило возможность применения ограничений на ввоз в Россию семян некоторых культур из недружественных стран. В список входят картофель, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, соевые бобы, рапс, подсолнечник и сахарная свёкла.