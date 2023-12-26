Кабмин продлил запрет на вывоз из страны патронов и гильз до конца 2025 года
Правительство Российской Федерации продлило запрет на вывоз патронов и гильз из страны до конца 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
"В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определённых калибров. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано", — говорится в сообщении.
По информации кабмина, соответствующее решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.
Напомним, что временный запрет был введён в мае. В кабмине сообщали, что запрет при этом не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности ВС РФ, других войск и воинских формирований.
Ранее Лайф писал, что Правительство РФ также продлило запрет на въезд грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины на территорию нашего государства. Исключением стали почтовые отправления, дипломатическая почта и гуманитарная помощь.
ТАСС / Александр Рюмин