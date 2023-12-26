Кабмин продлил запрет на вывоз из страны патронов и гильз до конца 2025 года

Правительство Российской Федерации продлило запрет на вывоз патронов и гильз из страны до конца 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определённых калибров. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано", — говорится в сообщении.

По информации кабмина, соответствующее решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.

Напомним, что временный запрет был введён в мае. В кабмине сообщали, что запрет при этом не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности ВС РФ, других войск и воинских формирований.