Названо одно важное правило, которое забывается при дарении квартиры
Адвокат Щербинин посоветовал оформлять документы при дарении квартиры
Россиянам следует оформлять документы при дарении квартиры. Об этом в беседе с aif.ru напомнил адвокат Александр Щербинин.
"До сих пор многие думают, что подарить квартиру или дом можно "на словах" или записав своё намерение на видеокамеру. Но суд признает действительным только тот договор, который оформлен через Росреестр", — пояснил эксперт.
Однако если право собственности перешло к одаряемому, то сделка будет иметь юридическую силу и официально состоится, добавил адвокат. Следует помнить и о законодательстве, согласно которому без письменной формы можно дарить подарки стоимостью до трёх тысяч рублей.
Кроме того, не нужно забывать о налогах, ведь недвижимость станет для дарителя обогащением, а значит, он обязан уплатить 13 процентов налогов. Однако это не относится к сделкам, которые заключены между близкими родственниками.
А ранее юрист объяснил, куда и как жаловаться на холод в квартире. Последняя инстанция, куда стоит обращаться, это прокуратура, ведь она является надзорным органом и следит за деятельностью УК, теплоснабжающих компаний и Госжилинспекции.
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