В России может возникнуть дефицит роз из-за беспорядков в Эквадоре

Напряжённая ситуация в Эквадоре может привести к краткосрочному дефициту роз в России. В стране находятся крупнейшие плантации этих цветов, но если в государстве-экспортёре неспокойно, то возможны проблемы с поставками.

Декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при Правительстве РФ Павел Селезнёв в беседе с aif.ru напомнил, что из-за беспорядков в 2019 и 2022 годах поставки цветочной продукции сокращались даже на 90%, что вызывало краткосрочный дефицит в нашей стране.

"Если сейчас ситуация там будет и дальше развиваться в негативном ключе, то вполне возможно, что мы увидим повторение известного сценария. На мой взгляд, отечественным цветоводам стоит воспользоваться ситуацией и на перспективу серьёзно заняться импортозамещением", — считает Селезнёв.