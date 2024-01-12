Виноваты наркокартели: Политолог назвал причины творящегося беспредела в Эквадоре
Политолог Пшеничников назвал коррупцию и наркобизнес причинами мятежа в Эквадоре
Вооружённые беспорядки — рядовое дело для Эквадора, где за последние годы из-за мятежей десятки раз объявлялось чрезвычайное положение. Так ситуацию в южноамериканском государстве проанализировал политолог Игорь Пшеничников. По его словам, негативная тенденция сложилась в республике из-за проблем глобального масштаба.
Комментируя недавние бесчинства сбежавших из тюрем криминальных авторитетов Эквадора и их расправы над гражданскими, эксперт назвал произошедшее наглым бандитским мятежом.
"Сбежало несколько известных гангстеров, и они, чтобы продемонстрировать своё влияние, устроили беспорядки", — рассказал американист в эфире радио "Комсомольская правда".
Периодические бунты спровоцированы высочайшим уровнем коррупции и социального расслоения, уверен Пшеничников. Кроме того, большую роль играет производство кокаина в промышленных масштабах.
"Кучка богатых людей владеют большей частью национального богатства, а остальная часть населения прозябает в полной нищете. Степень проникновения наркокартелей во власть совершенно беспрецедентна", — заключил политолог.
Напомним, что беспорядки начались в Эквадоре 9 января с захвата студии местного телеканала. Также вооружённые люди открыли беспорядочный огонь по прохожим. В результате столкновений уже погибли десять человек.
ТАСС / AP / Dolores Ochoa