МИД РФ обратился к Правительству Эквадора, где мафия подняла мятеж и захватила заложников

Россия решительно осудила террористические методы группировок в Эквадоре, в том числе захват заложников. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Выражаем солидарность с правительством и народом Эквадора, которые столкнулись с резкой активизацией деятельности криминальных структур, направленной на дестабилизацию внутриполитической обстановки. Решительно осуждаем используемые вооружёнными группировками террористические методы, включая захват заложников", — указано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.