МИД РФ обратился к Правительству Эквадора, где мафия подняла мятеж и захватила заложников
Захарова: Россия осуждает террористические методы мафии по мятежу в Эквадоре
Россия решительно осудила террористические методы группировок в Эквадоре, в том числе захват заложников. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Выражаем солидарность с правительством и народом Эквадора, которые столкнулись с резкой активизацией деятельности криминальных структур, направленной на дестабилизацию внутриполитической обстановки. Решительно осуждаем используемые вооружёнными группировками террористические методы, включая захват заложников", — указано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.
Официальный представитель МИД РФ выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим во время беспорядков. По её словам, российская сторона рассчитывает, что власти Эквадора смогут в скором порядке восстановить правопорядок и вернуть контроль над страной.
Напомним, ситуация в Эквадоре обострилась после побега из тюрем лидеров ряда влиятельных криминальных организаций. Среди 39 разыскиваемых лиц — лидер "Лос Лобос" Фабрисио Колон Пико (Капитан Пико), а также Адольфо Масиас (Фито). Преступники нападают как на мирное население, так и на силовиков, а 9 января они и вовсе в прямом эфире захватили студию телеканала TC Television вместе с ведущими. Их уже освободили. Власти ввели режим "внутреннего вооружённого конфликта". Посольство РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Эквадор. На данный момент известно о десяти погибших. В центр Кито — столицы государства — стягивается военная техника.
ТАСС / EPA / Mauricio Torres