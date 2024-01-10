Захарова сообщила, что происшествий с россиянами в Эквадоре не зафиксировано
Происшествий с россиянами в Эквадоре на данный момент не зафиксировано, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, сотрудники посольства следят за ситуацией с нашими соотечественниками.
"Слава богу, на данный момент не было зафиксировано никаких происшествий", — сказала она в эфире радио Sputnik.
Напомним, ситуация в Эквадоре обострилась после побега из тюрем лидеров ряда влиятельных криминальных организаций. Среди 39 разыскиваемых лиц — лидер "Лос Лобос" Фабрисио Колон Пико (Капитан Пико), а также Адольфо Масиас (Фито). Преступники нападают как на мирное население, так и на силовиков, а 9 января они и вовсе в прямом эфире захватили студию телеканала TC Television вместе с ведущими. Их уже освободили. Власти ввели режим "внутреннего вооружённого конфликта". Посольство РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Эквадор. На данный момент известно о десяти погибших. В центр Кито — столицы государства — стягивается военная техника.
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