Посольство России порекомендовало воздержаться от посещения Эквадора

Посольство России в Эквадоре настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от посещения южноамериканской страны на фоне массовых беспорядков и ухудшения криминогенной обстановки. Заявление ведомства опубликовано в телеграм-канале.

В диппредставительстве напомнили, что на фоне бунтов заключённых в ряде эквадорских тюрем и последующих массовых беспорядков лидер страны Даниэль Нобоа ввёл на всей территории государства режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней. После захвата телеведущих власти определили ситуацию в стране как "внутренний вооружённый конфликт", во многих городах преступники нападают на полицейских, жгут заправки, автомобили и прочие объекты.

По данным посольства, в результате столкновений есть жертвы среди силовиков и мирных жителей, однако есть ли в их числе россияне — на данный момент не известно.