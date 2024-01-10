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10 января, 01:03

Посольство России порекомендовало воздержаться от посещения Эквадора

Посольство: Информации о пострадавших в Эквадоре россиянах нет

Обстановка на улицах города Гуаякиль в Эквадоре 9 января. Обложка © Getty Images / Rafael Rodriguez / Anadolu

Обстановка на улицах города Гуаякиль в Эквадоре 9 января. Обложка © Getty Images / Rafael Rodriguez / Anadolu

Посольство России в Эквадоре настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от посещения южноамериканской страны на фоне массовых беспорядков и ухудшения криминогенной обстановки. Заявление ведомства опубликовано в телеграм-канале.

В диппредставительстве напомнили, что на фоне бунтов заключённых в ряде эквадорских тюрем и последующих массовых беспорядков лидер страны Даниэль Нобоа ввёл на всей территории государства режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней. После захвата телеведущих власти определили ситуацию в стране как "внутренний вооружённый конфликт", во многих городах преступники нападают на полицейских, жгут заправки, автомобили и прочие объекты.

По данным посольства, в результате столкновений есть жертвы среди силовиков и мирных жителей, однако есть ли в их числе россияне — на данный момент не известно.

"В связи с вышеизложенным посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны в настоящее время", призывает диппредставительство.

В Эквадоре похитили британского почётного консула
В Эквадоре похитили британского почётного консула

В настоящее время в Эквадоре происходят массовые беспорядки после побега из тюрем лидеров влиятельных группировок, которых официально приравняли к террористам. В их числе, в частности, лидер преступной группировки "Лос Лобос" Фабрисио Колон Пико по прозвищу Капитан Пико, а также Адольфо Масиас по прозвищу Фито. Преступники не только терроризируют местных жителей и полицейских, но и захватывают заложников. Так, 9 января вооружённые люди ворвались в студию телевизионного канала TC Television и в прямом эфире захватили ведущих, однако спустя время их спасли. В стране в связи с ситуацией введён режим "внутреннего вооружённого конфликта".

Оксана Попова
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