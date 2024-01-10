В центр столицы Эквадора стянули военную технику
Вооружённые силы Эквадора стягиваются в центр Кито — столицы страны, пишет телеканал Ecuavisa. На опубликованном в Сети видео — бронемашина, проезжающая по улице города.
В центр столицы Эквадора стянули военную технику. Видео © X / The National Independent
По данным издания, в центре Кито были зафиксированы случаи мародёрства. Военным приказали занять стратегически важные места столицы.
Как пишет газета Primicias, президент Эквадора Даниэль Нобоа приказал усилить охрану высокопоставленных чиновников, входящих в кабинет стратегической безопасности, и их семей. Среди них министр внутренних дел Моника Паленсия, министр обороны Жан Карло Лоффредо, а также руководство Центра стратегической разведки, службы исполнения наказаний SNAI и объединённой службы безопасности Ecu911.
Напомним, в Эквадоре разгорелись массовые беспорядки после побега из тюрем лидеров влиятельных криминальных группировок. Среди 39 сбежавших бандитов в том числе лидер "Лос Лобос" Фабрисио Колон Пико по прозвищу Капитан Пико, а также Адольфо Масиас по прозвищу Фито. Преступники терроризируют мирное население, полицию и захватывают заложников, а 9 января они ворвались в студию телеканала TC Television и в прямом эфире захватили заложников. Их уже освободили. Власти ввели в стране режим "внутреннего вооружённого конфликта". На данный момент известно о десяти погибших, в том числе двух правоохранителях.