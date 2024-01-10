В центр столицы Эквадора стянули военную технику

Вооружённые силы Эквадора стягиваются в центр Кито — столицы страны, пишет телеканал Ecuavisa. На опубликованном в Сети видео — бронемашина, проезжающая по улице города.

По данным издания, в центре Кито были зафиксированы случаи мародёрства. Военным приказали занять стратегически важные места столицы.

Как пишет газета Primicias, президент Эквадора Даниэль Нобоа приказал усилить охрану высокопоставленных чиновников, входящих в кабинет стратегической безопасности, и их семей. Среди них министр внутренних дел Моника Паленсия, министр обороны Жан Карло Лоффредо, а также руководство Центра стратегической разведки, службы исполнения наказаний SNAI и объединённой службы безопасности Ecu911.