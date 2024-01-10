Число погибших в ходе массовых беспорядков в Эквадоре увеличилось до десяти
Минимум десять человек погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и Ноболе, сообщили в пресс-службе полиции страны. Из них двое — правоохранители.
"Этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооружёнными преступниками", — говорится в сообщении.
Напомним, в Эквадоре разгорелись массовые беспорядки после побега из тюрем лидеров влиятельных криминальных группировок, приравненных к террористам. Всего сбежало 39 человек, среди которых — лидер "Лос Лобос" Фабрисио Колон Пико (Капитан Пико), а также Адольфо Масиас (Фито). Преступники нападают на мирных граждан, полицию и берут заложников, а 9 января вооружённые люди ворвались в телестудию и в прямом эфире захватили ведущих. Их уже спасли. Власти страны ввели режим "внутреннего вооружённого конфликта". Тем временем Посольство России призывает наших сограждан воздержаться от поездок по Эквадору.
ТАСС / Agencia Prensa-Independien / IMAGO / ROLANDO ENRIQUEZ