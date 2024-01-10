"Люди в панике": Россиянки из Эквадора рассказали о хаосе и зверствах бандитов в стране

Ситуация в Гуаякиле — самом густонаселённом городе Эквадора — близка к чрезвычайной. Местные преступные группировки объявили властям войну. В регионе разгул бандитизма: преступники устраивают бунты в тюрьмах, стараются захватить объекты транспортной инфраструктуры, а также грабят и расстреливают жителей. Между тем в соседнем Перу усиливают контроль на границе. Подробнее об обстановке в Гуаякиле рассказала россиянка по имени Гала.

Захват в заложники телеведущих в Эквадоре. Видео © Telegram / Aquila

"В Гуаякиле, где я нахожусь, был захвачен телевизионный канал, были попытки захвата аэропорта, там отменили рейсы. Одна наша подруга собиралась прилететь из Лимы (столицы Перу. — Прим. Лайфа), но мы её отговорили", — приводит её слова телеканал "Звезда".

Другая россиянка, которая проживает в эквадорском пригороде Кито, заявила, что вчера горожан предупредили о возможных бомбах. Во вторник, 9 января, людей даже отпускали пораньше с работы.

"Люди в панике. Автобусы многие перестали циркулировать по маршруту, кафе, магазины закрылись, ДПС исчезла с улиц. В целом, как по мне, мнение, что наркокартели хотят взять власть в свои руки, видя некомпетентность президента, верно. Надеюсь, что президент, какой бы беззубый он ни был, не подаст в отставку, потому что это хоть какая-то легитимная власть", — рассказала наша соотечественница телеканалу "360".