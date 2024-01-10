"Люди в панике": Россиянки из Эквадора рассказали о хаосе и зверствах бандитов в стране
Россиянка из Эквадора заявила о разгуле бандитизма в Гуаякиле
Ситуация в Гуаякиле — самом густонаселённом городе Эквадора — близка к чрезвычайной. Местные преступные группировки объявили властям войну. В регионе разгул бандитизма: преступники устраивают бунты в тюрьмах, стараются захватить объекты транспортной инфраструктуры, а также грабят и расстреливают жителей. Между тем в соседнем Перу усиливают контроль на границе. Подробнее об обстановке в Гуаякиле рассказала россиянка по имени Гала.
Захват в заложники телеведущих в Эквадоре. Видео © Telegram / Aquila
"В Гуаякиле, где я нахожусь, был захвачен телевизионный канал, были попытки захвата аэропорта, там отменили рейсы. Одна наша подруга собиралась прилететь из Лимы (столицы Перу. — Прим. Лайфа), но мы её отговорили", — приводит её слова телеканал "Звезда".
Другая россиянка, которая проживает в эквадорском пригороде Кито, заявила, что вчера горожан предупредили о возможных бомбах. Во вторник, 9 января, людей даже отпускали пораньше с работы.
"Люди в панике. Автобусы многие перестали циркулировать по маршруту, кафе, магазины закрылись, ДПС исчезла с улиц. В целом, как по мне, мнение, что наркокартели хотят взять власть в свои руки, видя некомпетентность президента, верно. Надеюсь, что президент, какой бы беззубый он ни был, не подаст в отставку, потому что это хоть какая-то легитимная власть", — рассказала наша соотечественница телеканалу "360".
По её словам, накануне "большинство политиков" высказалось в поддержку решений президента Эквадора. Россиянка подчеркнула: то, что глава государства охарактеризовал банды как террористов, развязывает руки военным для применения оружия.
Как сообщал Лайф, ситуация в Эквадоре обострилась после побега из тюрем лидеров ряда влиятельных криминальных организаций. Среди 39 разыскиваемых лиц — лидер "Лос Лобос" Фабрисио Колон Пико (Капитан Пико), а также Адольфо Масиас (Фито). Преступники нападают как на мирное население, так и на силовиков, а 9 января они и вовсе в прямом эфире захватили студию телеканала TC Television вместе с ведущими. Их уже освободили. Власти ввели режим внутреннего вооружённого конфликта. Посольство РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Эквадор. На данный момент известно о десяти погибших. В центр Кито — столицы государства — стягивается военная техника.
Getty Images / Romina Duarte / Agencia Press South