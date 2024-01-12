Диабетикам разрешили есть свежие томаты, и вот почему

Люди с сахарным диабетом, как правило, живут на особом питании, ведь некоторые продукты при таком заболевании могут и навредить. Однако разбавить рацион свежими помидорами очень даже полезно, рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина.

"Овощи стимулируют мозговую активность и богаты антиоксидантами, особенно ликопином, который улучшает чувствительность к инсулину", — объяснила специалист в беседе с aif.ru.

Медик добавила, что томаты могут вызывать аллергическую реакцию, поэтому стоит учитывать индивидуальные особенности организма.