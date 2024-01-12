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12 января, 05:34

Кандидат в президенты Финляндии заявил, что не будет общаться с российскими властями

Кандидат в президенты Финляндии Стубб: Никаких отношений с властями РФ не будет

Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб. Обложка ТАСС / Zuma

Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб. Обложка ТАСС / Zuma

Кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Александр Стубб не намерен развивать политические отношения с Россией в случае победы на выборах главы государства. Об этом сообщает агентство Reuters.

"В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством", — заявил Стубб.

По его словам, в настоящее время Россия "не является основным направлением внешней политики Хельсинки". Он подчеркнул, что, однако, не желает ухудшения дипломатических связей с Москвой, так как дипломаты России и Финляндии продолжают взаимодействовать друг с другом, как и пограничные службы.

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Ранее Лайф писал, что политика действующего президента Финляндии Саули Ниинистё направлена на эскалацию конфликта с Россией. По словам финского политолога, страна не осознаёт последствий от вступления в НАТО.

Ян Поланин
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