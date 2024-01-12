Кандидат в президенты Финляндии заявил, что не будет общаться с российскими властями

Кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Александр Стубб не намерен развивать политические отношения с Россией в случае победы на выборах главы государства. Об этом сообщает агентство Reuters.

"В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством", — заявил Стубб.

По его словам, в настоящее время Россия "не является основным направлением внешней политики Хельсинки". Он подчеркнул, что, однако, не желает ухудшения дипломатических связей с Москвой, так как дипломаты России и Финляндии продолжают взаимодействовать друг с другом, как и пограничные службы.