В Хельсинки ухватываются за любые решения, которые направлены на эскалацию отношений с Россией. Как отметил финский политолог Йохан Бекман, президент этой страны Саули Ниинистё делает всё для того, чтобы спровоцировать конфликт с РФ.

Эксперт напомнил, что северное государство ранее приняло решение о сотрудничестве с США и размещении американских военных на своей территории. Руководство страны, по его мнению, не осознаёт последствий реализации новых внешнеполитических мер, которые связаны со вступлением в НАТО. Подобные действия, как отметил Бекман, являются намеренными провокациями в адрес Москвы и могут привести к военному противостоянию.

Об этом говорят в том числе намерения Финляндии усилить военный потенциал с помощью мобилизации. Финские власти собираются в 2025 году призвать в Вооружённые силы значительное число граждан. В то же время в стране не обращают внимание на общественное мнение и продолжают организовывать провокации в адрес России. По мнению Бекмана, Финляндия планирует открыть северный фронт против РФ.