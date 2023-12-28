"Ситуация опасная": Политолог предрёк открытие в Финляндии северного фронта против России
Политолог Бекман заподозрил президента Финляндии в провоцировании конфликта с РФ
Президент Финляндии Саули Ниинистё посетил военные учения сухопутных войск Kontio 22 в Северной Карелии. Обложка © Getty Images / Antonio Masiello
В Хельсинки ухватываются за любые решения, которые направлены на эскалацию отношений с Россией. Как отметил финский политолог Йохан Бекман, президент этой страны Саули Ниинистё делает всё для того, чтобы спровоцировать конфликт с РФ.
Эксперт напомнил, что северное государство ранее приняло решение о сотрудничестве с США и размещении американских военных на своей территории. Руководство страны, по его мнению, не осознаёт последствий реализации новых внешнеполитических мер, которые связаны со вступлением в НАТО. Подобные действия, как отметил Бекман, являются намеренными провокациями в адрес Москвы и могут привести к военному противостоянию.
Об этом говорят в том числе намерения Финляндии усилить военный потенциал с помощью мобилизации. Финские власти собираются в 2025 году призвать в Вооружённые силы значительное число граждан. В то же время в стране не обращают внимание на общественное мнение и продолжают организовывать провокации в адрес России. По мнению Бекмана, Финляндия планирует открыть северный фронт против РФ.
"У финского народа никто ничего не спрашивал и никто ничего не спрашивает. Страдает финский народ. Финляндия планирует открыть северный фронт. И Ниинистё всеми силами хочет провоцировать вооружённый конфликт между Финляндией и Россией. Ситуация очень опасная сейчас", — отметил он в беседе с "Царьградом".
Как сообщал Лайф, в июле Финляндия окончательно вступила в НАТО. Однако пока её присутствие в альянсе носит формальный характер. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупреждал, что евро-атлантическая интеграция Финляндии и Швеции является серьёзным дестабилизирующим фактором, а само НАТО, по его словам, может разместить там своё ударное вооружение. При этом в Хельсинки планируют модернизировать железную дорогу, чтобы ускорить переброску натовских войск к границе РФ.