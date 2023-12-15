Песков: Оборонное соглашение между Финляндией и США станет угрозой для России

Россия сожалеет из-за решения Хельсинки подписать оборонное соглашение с Вашингтоном. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу, 15 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что раньше у России и Финляндии были прекрасные отношения, но теперь избранный финнами курс приведёт к усилению напряжённости.

"Мы можем только сожалеть в этой связи, потому что у нас с Финляндией были прекрасные отношения и никто никому не угрожал, не было никаких проблем, никаких претензий друг к другу, никто не ущемлял интересы друг друга, было взаимное уважение и так далее", — отметил представитель Кремля.