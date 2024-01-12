Учёные заявили о росте заболеваемости раком в мире, особенно среди молодёжи

Заболеваемость раком во всём мире растёт. Причём сегодня его чаще выявляют у молодых людей. Об этом со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале BMJ Oncology, пишет газета Wall Street Journal.

Прежде всего отмечается, что за последние 20 лет уровень диагностирования онкологических заболеваний в США вырос на 12,8%. Но при этом был зафиксирован резкий рост числа онкопациентов в возрасте до 50 лет. Чаще всего такие встречались в Северной Америке, Австралии и странах Западной Европы.

"Пациенты становятся моложе. Возможно, дело в каком-то изменении окружающей среды, что-то в нашей пище, наших лекарствах или что-то, что мы ещё не идентифицировали", — рассказал руководитель программы для пациентов с ранним проявлением рака ЖКТ в нью-йоркском онкологическом центре Андреа Черчек.

Отмечается, что ситуация тупиковая. Врачи пока не разобрались, в чём дело. Специалисты допускают, что имеет место изменение образа жизни — снижение физических нагрузок, некачественные продукты, новые токсины, микропластик, проблема ожирения у большого числа людей. Однако ожирение и образ жизни ситуацию до конца не объясняют, уточняется в статье.