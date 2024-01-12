"По Станиславскому: Не верю!": В Крыму ответили на слова Кирби о прекращении помощи Украине Депутат Ивлев считает, что США продолжат помогать Украине ради своей выгоды 12 января, 08:03 Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и президент Украины Владимир Зеленский обмениваются репликами в истребителе F-16 на авиабазе Скридструп. 18 августа 2023 г. власти США одобрили поставку Украине истребителей F-16 Данией и Нидерландами. Обложка © ТАСС / EPA / MADS CLAUS RASMUSSEN

Депутат Госдумы от Крымского региона — генерал-майор запаса Леонид Ивлев предложил не спешить с выводами после слов координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о завершении помощи Киеву.

"Пока по Станиславскому: "Не верю!" Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и ещё могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине это будет выгодно", — поделился Ивлев с РИА "Новости".

Он добавил, что если США действительно остановят всяческое финансирование Украины, то это станет прекрасным уроком для киевского руководства, которое предало свой народ ради подачек от Запада.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон прекращает военные поставки на Украину в связи с расходованием выделенных на это бюджетных средств. По его словам, помощь возобновится лишь в том случае, если такое решение поддержит Конгресс.

Авторы Татьяна Миссуми