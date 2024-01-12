Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Украинский дрон-камикадзе влетел в реанимобиль в ДНР, два человека погибли

В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 1,8 млн подписей

В МИД РФ осудили удары США по Йемену

Россия и Китай в 2023 году поставили новый рекорд по товарообороту

Россия запросила на 12 января заседание СБ ООН из-за ударов по Йемену

Байден раскрыл, кто помогал США и Британии наносить удары по Йемену

Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов

"Обман и позор": Трамп произнёс последнее слово в суде

Путин призвал прокуратуру обеспечить законность выборов президента России

МИД Франции возглавил бывший супруг нового премьера

"По Станиславскому: Не верю!": В Крыму ответили на слова Кирби о прекращении помощи Украине

Депутат Ивлев считает, что США продолжат помогать Украине ради своей выгоды

12 января, 08:03
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и президент Украины Владимир Зеленский обмениваются репликами в истребителе F-16 на авиабазе Скридструп. 18 августа 2023 г. власти США одобрили поставку Украине истребителей F-16 Данией и Нидерландами. Обложка © ТАСС / EPA / MADS CLAUS RASMUSSEN

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и президент Украины Владимир Зеленский обмениваются репликами в истребителе F-16 на авиабазе Скридструп. 18 августа 2023 г. власти США одобрили поставку Украине истребителей F-16 Данией и Нидерландами. Обложка © ТАСС / EPA / MADS CLAUS RASMUSSEN

Депутат Госдумы от Крымского региона — генерал-майор запаса Леонид Ивлев предложил не спешить с выводами после слов координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о завершении помощи Киеву.

"Пока по Станиславскому: "Не верю!" Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и ещё могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине это будет выгодно", поделился Ивлев с РИА "Новости".

Он добавил, что если США действительно остановят всяческое финансирование Украины, то это станет прекрасным уроком для киевского руководства, которое предало свой народ ради подачек от Запада.

"Какова наша стратегия?": Спикер Конгресса призвал Байдена отчитаться за помощь Киеву
"Какова наша стратегия?": Спикер Конгресса призвал Байдена отчитаться за помощь Киеву

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон прекращает военные поставки на Украину в связи с расходованием выделенных на это бюджетных средств. По его словам, помощь возобновится лишь в том случае, если такое решение поддержит Конгресс.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!