Оплата проезда "взглядом" появится в метро ещё четырёх российских городов в 2024 году Биометрическая оплата появится в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге 12 января, 09:11 Оплата прохода в метро. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

В России ещё четыре города в наступившем году присоединятся к системе оплаты проезда в метро по биометрии: Нижний Новгород, Самара, Казань, Екатеринбург. А в 2025 году запуск сервиса запланирован в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Шесть дорожных карт по запуску системы биометрической оплаты утверждены ещё в декабре 2023 года. В Нижнем Новгороде сервис будет запущен в метро 20 октября, в Самаре — 20 декабря, в Екатеринбурге — 31 декабря. А в Казани проход в подземку по взгляду будет вводиться в два этапа — весной и летом 2024 года.

Для удобства жителям предложат упрощённую биометрию, что подразумевает регистрацию в специальном приложении всего за несколько минут. В дальнейшем можно будет привязать к своему профилю проездной или соцкарту. Для первых пользователей власти могут предусмотреть скидки, также в ходу останутся прежние способы оплаты.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявлял, что с помощью биометрических данных в России скоро можно будет открывать бизнес и получать посылки, также в планах использовать такой способ вместо паспорта и водительских прав.

Авторы Татьяна Миссуми