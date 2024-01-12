Россиянину грозит 7 лет за попытку вывезти в Турцию детёнышей сервала под видом обычных котят В Москве таможенники пресекли попытку вывезти из РФ в Турцию двух котят сервала 12 января, 09:38 Пассажир попытался вывезти из России двух котят сервала. Обложка © ФТС России

В столичном аэропорту Внуково таможенники задержали пассажира, который попытался вывезти из России в Стамбул двух четырёхмесячных котят сервала. В распоряжении Лайфа оказались кадры досмотра багажа задержанного.

Пассажир попытался вывезти из России двух котят сервала. Видео © ФТС России

"Пассажир пояснил, что везёт представителей породы саванна (гибрид домашней кошки и сервала) за границу для получения экспертной оценки качества. Он предоставил ветпаспорта и сертификаты о прививках, но родословная на хищников отсутствовала", — уточняет ФТС РФ в телеграм-канале.

Пассажир попытался вывезти из России двух котят сервала. Фото © ФТС России

Пассажир попытался вывезти из России двух котят сервала. Фото © ФТС России

Однако у специалистов возникли сомнения в словах пассажира, поэтому животных передали сотрудникам Росприроднадзора. По предварительной информации, котята могут быть редким видом африканского сервала. А значит, их перевозка запрещена законом. Если экспертиза подтвердит предположения, то хозяин котят будет привлечён к ответственности за контрабанду особо ценных диких животных, которая наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Пассажир попытался вывезти из России двух котят сервала. Фото © ФТС России

Пассажир попытался вывезти из России двух котят сервала. Фото © ФТС России

Пассажир попытался вывезти из России двух котят сервала. Фото © ФТС России

Пассажир держал детёнышей по отдельным переноскам. Каждый из них достигает в длину 30 сантиметров. Животные напуганы, агрессию не проявляли и дали себя осмотреть.

Ранее в ноябре 2023 года домодедовские таможенники не дали вывезти в США краснокнижного котёнка сервала. Экзотического хищника по поддельным документам пытался увезти к себе на родину 37-летний американский бизнесмен.

Авторы Татьяна Миссуми