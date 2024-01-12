США приостановили оказание военной помощи Украине из скуки, и теперь им "интереснее" спонсировать войну с хуситами в Йемене. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

"Это было предсказуемо и ожидаемо. Вероятно, Вашингтону скучно активничать всегда в одном месте, и они время от времени меняют локации. Кроме того, эта реплика про финансирование лишний раз доказывает, что все войны, которые развязывают США, для них только бизнес и ничего более. Видимо, теперь главным кукловодам интереснее спонсировать войну с хуситами", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Хамитов не исключил, что теперь мир ждёт новое "турне" Владимира Зеленского, который будет выпрашивать деньги и оружие для ВСУ, однако шансы получить поддержку з"аведомо бесперспективной затеи" малы. А украинские перспективы условиях прекращения западного спонсирования тоже весьма туманны, заключил парламентарий.