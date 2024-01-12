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12 января, 09:28

В Госдуме объяснили отказ США от помощи Киеву: Кукловодам интереснее спонсировать другую войну

Депутат Хамитов объяснил скукой остановку военной помощи США Киеву

США приостановили оказание военной помощи Украине из скуки, и теперь им "интереснее" спонсировать войну с хуситами в Йемене. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

"Это было предсказуемо и ожидаемо. Вероятно, Вашингтону скучно активничать всегда в одном месте, и они время от времени меняют локации. Кроме того, эта реплика про финансирование лишний раз доказывает, что все войны, которые развязывают США, для них только бизнес и ничего более. Видимо, теперь главным кукловодам интереснее спонсировать войну с хуситами", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Хамитов не исключил, что теперь мир ждёт новое "турне" Владимира Зеленского, который будет выпрашивать деньги и оружие для ВСУ, однако шансы получить поддержку з"аведомо бесперспективной затеи" малы. А украинские перспективы условиях прекращения западного спонсирования тоже весьма туманны, заключил парламентарий.

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Напомним, ранее в Белом доме официально заявили о прекращении военных поставок на Украину в связи с расходованием бюджетных средств. Собранный на последние деньги пакет оружия и техники уже был отправлен Киеву, и возобновления помощи стоит ждать только в том случае, если такое решение поддержит американский Конгресс.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Ольга Годуненко
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