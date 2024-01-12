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12 января, 10:48

Шойгу пришёл с проверкой на завод по сборке крылатых ракет Х-31 и Х-69 в Подмосковье

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа КТРВ в Подмосковье

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу проинспектировал процесс выполнения государственного оборонного заказа корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), которая в том числе выпускает противокорабельные сверхзвуковые ракеты Х-31 и крылатые ракеты Х-69. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр обороны РФ Шойгу во время инспекции на КТРВ в Московской области. Видео © T.me / Минобороны России

"Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области", — говорится в публикации.

Во время инспекции министр обороны посетил производственные цеха на предприятии. Кроме того, Шойгу проверил технологический процесс по сборке высокоточных средств поражения.

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А 9 января Сергей Шойгу отправил воинским частям и соединениям, которые отличились в СВО, благодарственные телеграммы. Этот поступок был приурочен к присвоению им звания гвардейских.

Обложка ©

T.me / Минобороны России

Юрий Лысенко
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