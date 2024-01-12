В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

"Нет, пока точной даты нет. Мы будем вас информировать", — сказал Песков.

А говоря с журналистами об атаках США и Великобритании по Йемену, Песков заявил, что они нелегитимны с точки зрения международного права. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Кремль осуждает удары.