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12 января, 10:40

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Песков заявил, что дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена

Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока точной даты нет. Мы будем вас информировать", — сказал Песков.

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А говоря с журналистами об атаках США и Великобритании по Йемену, Песков заявил, что они нелегитимны с точки зрения международного права. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Кремль осуждает удары.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Александр Юнашев
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