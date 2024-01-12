Песков: В США начали задаваться вопросом, куда тратятся деньги для Украины
В кругах политической элиты Соединённых Штатов всё чаще стали задаваться вопросом, куда уходят деньги, выделяемые на помощь Украине, и насколько такая помощь вообще эффективна. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Всё больше и больше представителей политического истеблишмента интересуются краеугольным вопросом, куда тратятся их деньги, деньги американских налогоплательщиков, эффективно ли были потрачены астрономические суммы, которые за прошлый год были выделены киевскому режиму", — сказал Песков, отметив, что на этом фоне в США не утихают внутренние дебаты.
Напомним, сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты сворачивают военные поставки Украине в связи с тем, что средства на них были израсходованы. По его словам, Вашингтон возобновит оказание помощи Киеву только в том случае, если эта мера найдёт поддержку в Конгрессе.
ТАСС / Сергей Гунеев